«Чешется все»: огромные медузы выживают туристов с пляжей Азовского моря

Отдыхающие на берегах Азовского моря туристы столкнулись с нашествием тысяч гигантских медуз, которые не дают туристам отдыхать на пляжах, передает Telegram-канал SHOT. Люди жалуются, что морские обитатели их постоянно жалят. Кроме того, в округе разносится ужасный запах.

Запах непередаваемый, вода щиплет, тошнит, чешется все — и ноги, и спина, — рассказал один из отдыхающих.

Ранее журналисты сообщили о нападении медузы физалии, известной также как португальский военный кораблик, на туриста из России, отдыхавшего на Сейшельских островах. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Бэ Сент-Анн. Отдыхавший в воде россиянин оказался охвачен морским обитателем, который оставил серьезный ожог.

Ранее туристов, отдыхающих на тайском курорте Пхукет, предупредили об опасности, которую представляет редкий морской слизень Glaucus Atlanticus, которого называют «голубым драконом». Это беспозвоночное было обнаружено вблизи пляжа Карон впервые почти за два года. Власти страны отметили, что к ним нельзя прикасаться, так как физический контакт может привести к серьезным последствиям.