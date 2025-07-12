На Пхукете нашли «голубого дракона»

На курорте Пхукет туристов предупредили об опасности редкого морского животного — ядовитого слизня Glaucus Atlanticus, известного под названием «голубой дракон», сообщает тайский портал News1. Существо обнаружили у пляжа Карон — впервые почти за два года.

Власти подчеркивают, что ловить или трогать «голубого дракона» строго запрещено. Даже кратковременный контакт с его телом способен привести к тяжелым поражениям кожи и нервной системы.

Glaucus Atlanticus обитает в открытых океанах, а также в прибрежных зонах с теплым климатом — у берегов Австралии, Европы и Южной Африки. Это морское беспозвоночное имеет длину до 3,5 сантиметра, окрашено в синий цвет и внешне напоминает мифическое существо с крыльями. Слизень вооружен токсинами, которые накапливает, охотясь на ядовитых медуз.

Ранее российский турист получил тяжелый ожог век во Вьетнаме, в курортном Нячанге, после контакта с ядовитой медузой — португальским корабликом. Мужчина несколько часов не подозревал о поражении нейротоксином, что привело к сильному отеку лица и угрозе потери зрения. После обращения в больницу местные врачи диагностировали ожог и назначили экстренное лечение.