Россиянка чуть не погибла во время отдыха на пляже из-за медузы У россиянки случился отек Квинке после укуса медузы в Дубае

Россиянка чуть не погибла во время отдыха на пляже в Дубае, сообщил Telegram-канал SHOT. У женщины развился отек Квинке.

Как отметил канал, у туристки опухла рука, ей резко стало плохо. Очевидцы пришли на помощь, женщину реанимировали на пляже.

Ранее на острове Лангкави в Малайзии скончался двухлетний мальчик из Хабаровска, пострадавший от укуса ядовитой медузы. Медики в течение четырех дней пытались его спасти, однако ребенок не выжил. Опасная кубомедуза ужалила малыша во время купания 15 ноября. Несмотря на то что его быстро вытащили из воды, на берегу мальчик уже не дышал.

Позднее стало известно, что на пляже, где от укуса кубомедузы погиб двухлетний ребенок, отсутствовали спасательные посты и предупреждающие знаки об опасности. Его отец и мать рассказали, что они не могли даже вызвать скорую помощь.

До этого королевская кобра проникла на территорию отеля в Таиланде, где проживали российские туристы. Одна из самых крупных ядовитых змей была замечена около холла с лифтами. Гости немедленно уведомили администрацию, сотрудники которой обработали пресмыкающееся специальным желтым порошком.