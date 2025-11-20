Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 17:55

Раскрыты особенности способной пробивать бункеры авиабомбы

На Dubai Airshow впервые представили способную пробивать бункеры авиабомбу

УПАБ-1500Б-Э УПАБ-1500Б-Э Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На выставке Dubai Airshow 2025 впервые представили управляемую планирующую авиабомбу УПАБ-1500ТВ-Э, сообщает ТАСС. Она способна поражать железобетонные укрытия и подземные объекты. Изделие разработано предприятием, входящим в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Новая бомба стала развитием УПАБ-1500Б-Э. В отличие от предшественника, оснащенного только спутниковой системой наведения, обновленная модификация получила также телевизионное устройство.

Масса авиабомбы составляет 1,5 тонны, дальность планирования достигает 50 километров. Боеприпас применяется с новейших российских истребителей и предназначен для уничтожения подземных командных пунктов, воздушных судов в укрытиях, производственных комплексов и пусковых станций на стартовых площадках.

Ранее в Ростехе сообщили о создании российскими оружейниками новых разработок, отмеченных премией имени Макаровца. Первое место заняла разовая бомбовая кассета, второе — решения для увеличения дальности артиллерийских снарядов, а третье — электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками.

