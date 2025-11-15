Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 11:34

Российские инженеры разработали новое авиационное вооружение

Разработчики новой кассеты для бомб получили Премию имени Макаровца

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские оружейники создали новую бомбовую кассету, увеличили дальность артиллерийских снарядов и разработали электронный взрыватель для борьбы с дронами, сообщила пресс-служба Ростеха. Разработчики получили Премию имени Макаровца за достижения в области специальной продукции, причем первое место заняла разовая бомбовая кассета, второе — решения для увеличения дальности, третье — взрыватель для поражения БПЛА.

Победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, обрели увеличенную дальность действия. Указанные боеприпасы способны поражать объекты противника на дистанции до 200 километров.

Кроме того, российские истребители пятого поколения Су-57 были оснащены новыми противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ, предоставляющими им превосходство в противодействии вражеской ПВО. Данные возможности являются уникальными, а у авиации стран НАТО в настоящее время отсутствуют аналогичные системы.

Россия
инженеры
разработки
оружие
бомбы
кассетные боеприпасы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это произойдет скоро»: Трамп понадеялся на разрешение одного конфликта
Россиянам рассказали, рухнут ли цены на квартиры после окончания СВО
Бывшего российского министра-взяточника отправили в СИЗО
Беспилотный трамвай в Москве показал неожиданный результат
«Ретроградная политика»: в России раскритиковали Запад из-за одного нюанса
В Apple может смениться руководство
Мигрант пробрался к петербургскому студенту в квартиру и ограбил его
«Кошелек» Зеленского сбежал с Украины на вип-такси
Вице-президент США едва не погиб в ДТП по вине полицейских
Астраханская шурпа: рецепт, перед которым невозможно устоять
Российские войска нанесли удар по тайному объекту ВСУ у Часова Яра
Раскрыты потери ВСУ после «адских» суток в зоне СВО
Раскрыт срок хранения красной икры в холодильнике
Москва проснулась под первым снегом: атмосферные кадры первых следов зимы
Наступление ВС РФ на Покровск 15 ноября: финальная битва, надежды для ВСУ
Средства ПВО уничтожили за сутки 247 дронов самолетного типа ВСУ
Аэродром ВСУ оказался в щепках после мощного удара ВС России
Крупнейший в мире бомбардировщик заметили в небе над Литвой
Наступление ВС РФ на Харьков 15 ноября: сгоревшая колонна, ад в Купянске
ВС РФ приступили к зачистке населенного пункта в ДНР
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.