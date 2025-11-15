Российские инженеры разработали новое авиационное вооружение

Российские оружейники создали новую бомбовую кассету, увеличили дальность артиллерийских снарядов и разработали электронный взрыватель для борьбы с дронами, сообщила пресс-служба Ростеха. Разработчики получили Премию имени Макаровца за достижения в области специальной продукции, причем первое место заняла разовая бомбовая кассета, второе — решения для увеличения дальности, третье — взрыватель для поражения БПЛА.

Победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, обрели увеличенную дальность действия. Указанные боеприпасы способны поражать объекты противника на дистанции до 200 километров.

Кроме того, российские истребители пятого поколения Су-57 были оснащены новыми противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ, предоставляющими им превосходство в противодействии вражеской ПВО. Данные возможности являются уникальными, а у авиации стран НАТО в настоящее время отсутствуют аналогичные системы.