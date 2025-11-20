Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 17:31

Известный преступник-каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше

В США освободили каннибала Тайри Смита на 50 лет раньше назначенного срока

Тайри Смит Тайри Смит Фото: AP/ТАСС
Осужденный в США за каннибализм Тайри Смит вышел на свободу в штате Коннектикут, пишет Mirror. Он провел в заключении 14 лет после совершения преступления, что на 50 лет меньше положенного срока. В 2011 году Смит убил человека, употребив в пищу части его тела, запивая саке.

За день до убийства Смит делился с кузиной своими мыслями о «греческих богах» и желании «запачкать руки кровью». Его жертвой стал бездомный Энджел Гонсалес. В суде Смит выразил раскаяние, заявив, что ему «очень жаль» и он «был не в себе» во время совершения преступления.

В 2013 году суд признал Смита невменяемым и направил его в судебно-медицинскую больницу Уайтинг на 60 лет. Однако в начале 2025 года медицинская комиссия констатировала полную ремиссию шизофрении и наркотической зависимости у заключенного, что стало результатом длительного лечения.

В настоящее время Тайри Смит находится в социальном учреждении под пристальным контролем. Он обязан продолжать медикаментозную терапию и регулярно проходить психиатрическую реабилитацию.

Ранее выяснилось, что мужчина, тело которого обнаружили в квартире каннибала Михаила Малышева в Перми, скончался от ишемической болезни сердца. В СУ СК России по региону отметили, что точную причину смерти удалось установить благодаря судебно-медицинской экспертизе.

