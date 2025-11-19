Двое заскучавших живодеров выбрали собаку в качестве мишени В Верхней Пышме двое мужчин без причины застрелили собаку из ружья

Двое мужчин в Верхней Пышме устроили жестокую расправу над собакой, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации источника, они выстрелили в животное из ружья.

Инцидент произошел в СНТ «Звездочка». Как рассказывают местные жители, Владимир вместе с товарищем взял дробовик и начал стрелять по псу. Услышав отчаянный жалобное повизгивание, люди выбежали на улицу и отвезли животное в ветеринарную клинику. Однако спасти питомца не удалось: пуля прошла через спинной мозг.

Теперь жители боятся лишний раз выходить на улицу, а дети отказываются гулять. Как сообщает канал, уголовное дело так и не возбудили, а стрелявших никто не привлек к ответственности.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в многолетних похищениях собак. Вместе с супругой он мог сбывать мясо животных в заведения корейской кухни. Последний эпизод произошел в Остафьево, где злоумышленник заманил в автомобиль бордер-колли и увез ее в сторону Подольска. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в краже, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.