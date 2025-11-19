Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:17

Двое заскучавших живодеров выбрали собаку в качестве мишени

В Верхней Пышме двое мужчин без причины застрелили собаку из ружья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Двое мужчин в Верхней Пышме устроили жестокую расправу над собакой, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации источника, они выстрелили в животное из ружья.

Инцидент произошел в СНТ «Звездочка». Как рассказывают местные жители, Владимир вместе с товарищем взял дробовик и начал стрелять по псу. Услышав отчаянный жалобное повизгивание, люди выбежали на улицу и отвезли животное в ветеринарную клинику. Однако спасти питомца не удалось: пуля прошла через спинной мозг.

Теперь жители боятся лишний раз выходить на улицу, а дети отказываются гулять. Как сообщает канал, уголовное дело так и не возбудили, а стрелявших никто не привлек к ответственности.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в многолетних похищениях собак. Вместе с супругой он мог сбывать мясо животных в заведения корейской кухни. Последний эпизод произошел в Остафьево, где злоумышленник заманил в автомобиль бордер-колли и увез ее в сторону Подольска. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в краже, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

собаки
живодеры
оружие
зоозащитники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион
На 23-м километре МКАД полыхает торговая точка
В одной из стран ЕС решили избавиться от последнего Генконсульства РФ
Как ухаживать за домашним текстилем, чтобы он дольше служил
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.