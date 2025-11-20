Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 17:51

Появились кадры из освобожденного микрорайона Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Появились кадры из освобожденного микрорайона Шахтерский в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Как заявили в пресс-службе Минобороны РФ, военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» могут спокойно перемещаться по данному участку.

Освобожден район Шахтерский города Красноармейска в ДНР. На кадрах бойцы группировки войск «Центр» свободно перемещаются по нему, — подчеркнули в ведомстве.

Бойцы ВС РФ продолжают оказывать медицинскую помощь и обеспечивать лекарствами и продовольствием мирных жителей, уточнили в министерстве. При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасное место и размещают в пункте временного размещения.

Ранее один из украинских офицеров рассказал, что ВСУ переживают обвал фронта в Гуляйполе в Запорожской области вслед за Красноармейском в ДНР и Купянском в Харьковской области. При этом сам город называют форпостом региона, отметил он.

До этого стало известно, что ВСУ за сутки потеряли около 1370 бойцов. В зоне ответственности группировки «Север» противник лишился 250 человек. Потери украинской армии от действий группировки войск «Запад» превысили 230 человек, «Юг» — 190 человек.

Красноармейск
ДНР
ВС РФ
ВСУ
