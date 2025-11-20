Международный муниципальный форум стран БРИКС
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах

Банки предложили запретить маркетплейсам снижать цены на товары за свой счет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-Банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам снижать цены за счет своих средств, пишет ТАСС со ссылкой на письма, направленные спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьеру Михаилу Мишустину. Исключение может сохраняться только для собственных товаров площадок и социально значимых категорий.

Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ вкладывать средства в снижение цен товаров, <…> включая прямые скидки, бонусы и маркетинговые субсидии, — говорится в письме.

Авторы обращения сослались на зарубежную практику и регламенты Евросоюза, ограничивающие антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны крупных маркетплейсов. При этом скидки не должны зависеть от того, какой картой человек платит и какого банка эта карта.

В РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ) заявили, что крупные банки продвигают запрет скидок, чтобы «нерыночными методами» затормозить развитие банков, принадлежащих маркетплейсам, и самих платформ. В компании отметили, что подобная мера приведет к подорожанию товаров примерно на 15–20% и ударит по 80 млн россиян.

Представители Ozon также утверждают, что запрет на скидки неизбежно приведет к росту цен, причем ударит он прежде всего по покупателям из небольших городов и сел, где выбор офлайн-магазинов ограничен. В компании подчеркнули, что подорожание станет ощутимым для людей и существенно ухудшит доступность товаров.

Ранее стало известно, что инициативу также поддерживает ЦБ. По словам источников, обсуждение имеет закрытый формат — без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей. Он уточнил, что скидки на способы оплаты осуществляются по законодательству РФ, а также отвечают позиции Роспотребнадзора и рыночным практикам.

