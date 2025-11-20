Международный муниципальный форум стран БРИКС
Раскрыто, как ВСУ препятствуют эвакуации мирных жителей Красноармейска

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ используют жителей Красноармейска как щит

ВС Украины ВС Украины Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы Украины препятствуют эвакуации мирных жителей Красноармейска (Покровска) и используют их в качестве живого щита, заявил NEWS.ru советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, одна из ключевых задач российских военных на данном направлении сейчас — спасение гражданского населения.

На Красноармейско-Димитровском направлении кольцо для противника сужается. Бойцы ВСУ не выпускают из города большое количество мирных людей. В некоторых случаях они пользуются гражданским населением как живым щитом. Поэтому у нас сейчас две задачи: зачистка населенного пункта и, соответственно, эвакуация мирного населения, — пояснил Кимаковский.

По его словам, бойцы ВСУ в Димитрове уже начинают сдаваться в плен мелкими группами. Советник главы ДНР добавил, что была отбита одна из последних контратак украинских военных на Константиновском направлении.

Противник уже начинает сдаваться мелкими группами в Димитрове. Попытки прорваться через Родинское для ВСУ не увенчались успехом. Буквально сегодня захлебнулась одна из последних контратак украинской армии на Константиновском направлении. Противник пробовал ударить по нашим вооруженным силам, которые зацепились за город. ВСУ ждала неудача. Также идет движение ВС РФ со стороны Часов Яра к Купянску, — резюмировал Кимаковский.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Центр» освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Сейчас российские подразделения свободно передвигаются по территории и продолжают работу с гражданскими жителями, обеспечивая их медицинской помощью, медикаментами и продуктами.

