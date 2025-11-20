Стало известно об освобождении ВС России нового района в Красноармейске Минобороны: ВС России освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске

Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Сейчас российские подразделения свободно передвигаются по территории и продолжают работу с гражданскими жителями, обеспечивая их медицинской помощью, медикаментами и продуктами.

Группировка войск «Центр» свободно перемещается по освобожденному микрорайону Шахтерский города Красноармейска Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, военнослужащие оказывают помощь жителям, в том числе организуют эвакуацию всех желающих в безопасный район, где людям предоставляют поддержку в пункте временного размещения. При осмотре придомовых территорий бойцы проверяют дороги и прилегающие участки на наличие взрывоопасных предметов. Обнаруженные боеприпасы уничтожают методом накладного заряда.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение малых населенных пунктов ВС РФ имеет стратегическую важность для продвижения по всем направлениям в ходе СВО. По его словам, ценность поселков определяется их оперативным значением — расположением на развилках дорог или возвышенностях.