20 ноября 2025 в 18:33

«Обращаем внимание»: в МИД объяснили, почему Россия приглядывает за Японией

Захарова: Россия тщательно следит за военным потенциалом Японии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия внимательно отслеживает ускоренную ремилитаризацию Японии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Дипломат отметила стремительный рост военных расходов Токио, массовые закупки американских вооружений, деструктивное поведение на международной арене и отказ от признания исторических фактов, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы пристально отслеживаем действия Токио в сфере обороны. Действительно, все, что делает Япония сейчас, однозначно свидетельствует о том, что страна встала на путь ускоренной ремилитаризации. Естественно, мы обращаем внимание, — сказала она.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о проведении консультаций между российскими и японскими авиакомпаниями по возобновлению прямого воздушного сообщения. Дипломат уточнил, что окончательное решение данного вопроса зависит от японского правительства, которое согласовывает свою позицию с партнерами по «Большой семерке».

Позже заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Япония не планирует восстанавливать авиасообщение с Россией из-за возможных санкционных мер со стороны Соединенных Штатов. По ее словам, решение вопроса о прямых рейсах зависит от готовности Токио пойти на такой шаг в условиях изменяющейся политической обстановки.

