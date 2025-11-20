«Обращаем внимание»: в МИД объяснили, почему Россия приглядывает за Японией Захарова: Россия тщательно следит за военным потенциалом Японии

Россия внимательно отслеживает ускоренную ремилитаризацию Японии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Дипломат отметила стремительный рост военных расходов Токио, массовые закупки американских вооружений, деструктивное поведение на международной арене и отказ от признания исторических фактов, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы пристально отслеживаем действия Токио в сфере обороны. Действительно, все, что делает Япония сейчас, однозначно свидетельствует о том, что страна встала на путь ускоренной ремилитаризации. Естественно, мы обращаем внимание, — сказала она.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о проведении консультаций между российскими и японскими авиакомпаниями по возобновлению прямого воздушного сообщения. Дипломат уточнил, что окончательное решение данного вопроса зависит от японского правительства, которое согласовывает свою позицию с партнерами по «Большой семерке».

Позже заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Япония не планирует восстанавливать авиасообщение с Россией из-за возможных санкционных мер со стороны Соединенных Штатов. По ее словам, решение вопроса о прямых рейсах зависит от готовности Токио пойти на такой шаг в условиях изменяющейся политической обстановки.