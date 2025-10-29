Между Россией и Японией может появиться авиасообщение Руденко: Россия и Япония обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Российские и японские авиаперевозчики ведут консультации о восстановлении прямого авиасообщения между странами, сообщил «Известиям» замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он отметил, что окончательное решение зависит от правительства Японии, которое координирует свою позицию с партнерами по G7.

Идет работа и консультации между компаниями, но все зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше, — сказал Руденко.

Прямые рейсы между странами были приостановлены Японией в марте 2022 года. Российская сторона готова к незамедлительному возобновлению авиасообщения при наличии соответствующей готовности Токио.

Ранее Руденко выразил надежду, что новый премьер Японии Санаэ Такаити сможет пересмотреть существующие проблемы в двусторонних отношениях с Россией. Такаити только недавно вступила в должность, поэтому за ее действиями пока нужно просто наблюдать, отметил он. В свою очередь политолог Юрий Светов заявил: приход Такаити на пост премьер-министра не приведет к улучшению отношений Японии с РФ.