21 октября 2025 в 16:34

Политолог оценил будущее диалога РФ и Японии при новом премьер-министре

Политолог Светов: диалог России с Японией не улучшится при премьере Такаити

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Приход председателя Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на пост премьер-министра Японии не улучшит отношения страны с Россией, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. По его мнению, Такаити явно негативно настроена к РФ.

Она представляет собой те реваншистские силы, которые полагают, что Курильские острова должны быть Японии возвращены, а результаты Второй мировой войны пересмотрены. Ей проще выполнять те команды, которые идут из Вашингтона, а не конфликтовать с американцами, — подчеркнул Светов.

Он добавил, что Япония не обладает самостоятельной политикой по отношению к России. В этом плане страна опирается на политику США. Если Штаты изменят свое отношение к России, то и Япония тоже, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Такаити стала первой в истории Японии женщиной на этом посту. За нее проголосовали 237 депутатов из 465. Незадолго до выборов она заключила альянс с партией «Общество обновления Японии», что обеспечило ей победу.

Япония
Россия
США
премьер-министры
