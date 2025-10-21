Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 08:39

В Японии впервые избрали женщину премьер-министром

Санаэ Такаити избрали премьер-министром Японии

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: AFLO/Global Look Press

Председателя Либерально-демократической партии Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту. Трансляция выборов главы правительства велась на сайте парламента.

За Такаити проголосовали 237 депутатов из 465. Незадолго до выборов она заключила альянс с партией «Общество обновления Японии», что обеспечило ей победу. Ожидается, что во вторник, 21 октября, Такаити сформирует новое правительство страны.

Новый премьер известна своими консервативными взглядами. Такаити выступает за пересмотр статьи конституции об отказе Японии от своих вооруженных сил, а также поддерживает идею повышения обороноспособности страны. Кроме того, она несколько раз посещала храм Ясукуни в Токио, который в странах Азии считается символом японского милитаризма.

Ранее сообщалось, что японское правительство во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку. Это было связано с выборами нового премьер-министра в парламенте, которые прошли во второй половине дня 21 октября.

Япония
премьер-министры
женщины
парламенты
голосования
