Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 07:30

Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера

Сигэру Исиба Сигэру Исиба Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Японское правительство во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку, сообщает Kyodo. По информации агентства, это связано с выборами нового премьер-министра в парламенте, которые запланированы на вторую половину дня 21 октября.

Если не произойдет никакой непредвиденной ситуации, то первой в истории Японии женщиной на этом посту станет Санаэ Такаити, отметили аналитики издания. За день до голосования Либерально-демократическая партия и «Общество обновления Японии» договорились сформировать новую коалицию. Это обеспечило необходимое парламентское большинство для избрания Такаити.

Ранее депутат Госдумы Николай Харитонов выразил мнение, что отношения между Россией и Японией будут зависеть от того, насколько новый премьер-министр окажется самостоятельным. По его словам, российский МИД попытается установить контакт с японским политиком.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва внимательно изучит шаги Такаити по отношению к России. Он подчеркнул, что ведомство ожидает от Токио рациональной политики в вопросе двусторонних отношений.

Япония
отставки
премьер-министры
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США рассказали, кто может сорвать мирное соглашение по Газе
Китай увеличил импорт одного товара из России в 73 раза
Шоумен заявил, что превратит имя одного иноагента в свою фамилию
«Уже проиграли»: в Финляндии сделали громкое заявление по Украине
Ветеран «Спартака» рассказал, каким человеком был Яшин
Мощный удар по наемникам и атака на Батайск: новости СВО к утру 21 октября
«Можем спасать не меньше 30% браков»: как медиация повлияет на разводы в РФ
Стало известно о страданиях генерала армии Попова в СИЗО
ПВО отразила массированный налет беспилотников на пять регионов России
Пилот раскрыл, сможет ли Европа запретить пролет борта Путина
Стало известно о боях за освобождение одного из микрорайонов Херсона
Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера
Лыжная сборная Норвегии пригрозила бойкотом турниров при допуске россиян
«Показывают свое лицо»: ВСУ утроили число обстрелов Брянской области
Психиатр раскрыл разницу между депрессией и осенней хандрой
Очередная попытка остановить шатдаун в США снова провалилась
Цены на зимние шины взлетели на 13%: что случилось, когда ждать снижения
Россиянам раскрыли особенности ландшафтного дизайна на небольших участках
Полеты в шести городах России вернулись в обычный режим
Общественники раскрыли, кого из россиян нужно освободить от призыва
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.