Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера

Японское правительство во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку, сообщает Kyodo. По информации агентства, это связано с выборами нового премьер-министра в парламенте, которые запланированы на вторую половину дня 21 октября.

Если не произойдет никакой непредвиденной ситуации, то первой в истории Японии женщиной на этом посту станет Санаэ Такаити, отметили аналитики издания. За день до голосования Либерально-демократическая партия и «Общество обновления Японии» договорились сформировать новую коалицию. Это обеспечило необходимое парламентское большинство для избрания Такаити.

Ранее депутат Госдумы Николай Харитонов выразил мнение, что отношения между Россией и Японией будут зависеть от того, насколько новый премьер-министр окажется самостоятельным. По его словам, российский МИД попытается установить контакт с японским политиком.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва внимательно изучит шаги Такаити по отношению к России. Он подчеркнул, что ведомство ожидает от Токио рациональной политики в вопросе двусторонних отношений.