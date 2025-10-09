«Увязли в объятиях США»: депутат о мире с Японией при новом премьере Депутат Харитонов: мир с Японией зависит от самостоятельности нового премьера

Отношения между Россией и Японией зависят от того, насколько новый премьер-министр будет самостоятельным, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-кандидат в президенты РФ Николай Харитонов. По его словам, российский МИД попытается установить контакт с японским политиком.

Трудно сказать, что этот премьер станет самостоятельным в принятии решений о социально-экономическом развитии Японии в содружестве с Россией. Хотелось бы надеяться. Я думаю, что [Сергей] Лавров (глава МИД РФ. — NEWS.ru) и его министерство будут налаживать отношения по дипломатическим каналам. Время покажет, насколько они дружелюбны, — подчеркнул Харитонов.

Он отметил, что даже при премьер-министре Синдзо Абэ существовала некоторая надежда на улучшение отношений между Москвой и Токио. По его словам, Абэ был готов пойти навстречу России, но его жизнь трагически оборвалась в результате покушения.

Владимир Владимирович [Путин] (президент РФ. — NEWS.ru) разрешил японцам в какой-то степени через дипломатические отношения посещать могилы на Курильских островах. Но, когда началась СВО, они присоединились к блоку НАТО и объявили нам 30 тысяч всевозможных наказаний в экономике. Какие Курилы, какие разговоры — никто на могилы не пускают. Четко и твердо сказали: «Все территории наши, пересмотра итогов Великой Отечественной войны не будет», — добавил Харитонов.

Депутат подчеркнул, что ожидать понимания от главного кандидата на пост Санаэ Такаити будет сложно. По его словам, каждый новый премьер-министр приносит с собой надежду на улучшение отношений и подписание мирного договора.

Я не думаю, что японцы будут похожи на Северную Корею. Там сложная обстановка: они крепко увязли в объятиях США, несмотря на бомбежку Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Будем надеяться, они понимают, что им туго. Если вы посмотрите на географическую карту — на таком клочке земли живет 145 миллионов человек. Они прекрасно понимают, что плохие отношения с Россией в первую очередь бьют по ним. Время покажет, насколько они сумеют вырваться из объятий США, — заключил Харитонов.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва внимательно изучит шаги нового японского премьера Санаэ Такаити, в том числе в контексте отношений с Россией. По его словам, российское ведомство ожидает от Токио взвешенной и рациональной политики в двустороннем диалоге.