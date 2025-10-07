Москва рассчитывает на прагматизм первой женщины-премьера Японии Руденко: Россия будет следить за политикой нового премьер-министра Японии

Россия внимательно изучит шаги нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, в том числе по отношению к РФ, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он подчеркнул, что ведомство ожидает от Токио рациональной политики в двусторонних отношениях. Такаити станет первой женщиной в истории Японии, возглавившей правительство.

Мы всегда рассчитываем, что политика Японии в отношении России будет носить рациональный, прагматичный характер, поскольку мы являемся естественными географическими партнерами. Рассчитываем на благоразумие наших японских соседей, — добавил Руденко.

До этого китайское издание Sohu сообщило, что Япония превратилась в основного геополитического соперника США в Азии, обойдя Россию и Китай. По мнению журналистов, Москва опасна для Вашингтона в военном плане.

Ранее Япония ввела ограничительные меры в отношении 52 российских организаций и 10 граждан РФ. В санкционный список также включены три организации из Белоруссии. Среди подвергшихся ограничениям российских структур значатся международный детский центр «Артек», фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова вместе с его президентом Аймани Кадыровой, а также «Движение первых».