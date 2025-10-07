Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:45

Москва рассчитывает на прагматизм первой женщины-премьера Японии

Руденко: Россия будет следить за политикой нового премьер-министра Японии

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Россия внимательно изучит шаги нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, в том числе по отношению к РФ, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он подчеркнул, что ведомство ожидает от Токио рациональной политики в двусторонних отношениях. Такаити станет первой женщиной в истории Японии, возглавившей правительство.

Мы всегда рассчитываем, что политика Японии в отношении России будет носить рациональный, прагматичный характер, поскольку мы являемся естественными географическими партнерами. Рассчитываем на благоразумие наших японских соседей, — добавил Руденко.

До этого китайское издание Sohu сообщило, что Япония превратилась в основного геополитического соперника США в Азии, обойдя Россию и Китай. По мнению журналистов, Москва опасна для Вашингтона в военном плане.

Ранее Япония ввела ограничительные меры в отношении 52 российских организаций и 10 граждан РФ. В санкционный список также включены три организации из Белоруссии. Среди подвергшихся ограничениям российских структур значатся международный детский центр «Артек», фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова вместе с его президентом Аймани Кадыровой, а также «Движение первых».

Япония
политика
внешнеэкономическая деятельность
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Живодеры с особой жестокостью искалечили осла
«Весьма запоздалое признание»: депутат о появлении на Украине кибервойск
OpenAI представила свою новую разработку
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы
Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.