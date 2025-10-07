Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 08:06

В Китае заявили о неожиданной новой угрозе для США в Азии

Sohu: Япония нарастила оборонный потенциал и стала главной угрозой для США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Япония превратилась в основного геополитического соперника США в Азии, обойдя Россию и Китай, пишет китайское издание Sohu. По мнению журналистов, Москва опасна для Вашингтона в военном плане, Пекин — в технологическом, а Токио стал скрытой угрозой сразу по нескольким направлениям.

Как говорится в материале, будучи долгое время под покровительством Соединенных Штатов, Япония наращивала свой потенциал, сделав военно-морские силы выходящими по мощи за рамки обороны. По словам авторов публикации, Токио достиг значительных успехов в ключевых технологических областях, включая машиностроение и производство полупроводников, что свидетельствует о сохранении ее глобальных амбиций.

В подтверждение независимой позиции Токио издание напомнило, что японские власти ранее отклонили требование Вашингтона о повышении пошлин на российскую нефть, сославшись на обязательства перед ВТО. При этом в сентябре стороны провели совместные учения с развертыванием американского ракетного комплекса Typhon на базе Ивакуни.

Ранее сообщалось, что в ходе торговых переговоров Китай предложил направить масштабные инвестиции в экономику Соединенных Штатов в обмен на отмену американских ограничений при проведении сделок на территории США. Конкретный объем потенциальных инвестиций пока находится в стадии обсуждения, но предполагаемая сумма может достичь $1 трлн (82 трлн рублей).

Азия
Китай
Россия
Япония
США
угрозы
