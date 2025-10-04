Китай собирается инвестировать в США астрономическую сумму ради одной цели

В ходе торговых переговоров Китай предложил осуществить масштабные инвестиции в экономику Соединенных Штатов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это предложение было выдвинуто в обмен на отмену американских ограничений при проведении сделок на территории США. Конкретный объем потенциальных инвестиций пока находится в стадии обсуждения, но предполагаемая сумма может достичь $1 трлн (82 трлн рублей).

Пекин также стремится к снижению таможенных пошлин на импорт сырьевых ресурсов, которые используются китайскими промышленными предприятиями, расположенными на территории Соединенных Штатов. По информации собеседников агентства, данные предложения были представлены в рамках переговорного процесса, проходившего в Мадриде в сентябре текущего года.

Отмечается, что потенциальные китайские инвестиции в размере $1 трлн существенно превзойдут обязательства других государств. Европейский союз взял на себя обязательства по инвестированию $600 млрд (49 трлн рублей), Япония согласилась выделить $550 млрд (45 трлн рублей), а Южная Корея ведет переговоры о сумме в $350 млрд (28 трлн рублей).

Ранее СМИ писали, что Китай на протяжении последнего десятилетия активно готовился к торговому противостоянию с Соединенными Штатами, которое инициировал американский президент Дональд Трамп. За этот период Пекин разработал комплексную стратегию и инвестировал значительные средства в инфраструктурные проекты развивающихся стран.