Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 09:07

Китай собирается инвестировать в США астрономическую сумму ради одной цели

Bloomberg: Китай предложил инвестировать в США $1 трлн ради отмены ограничений

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов/ ТАСС

В ходе торговых переговоров Китай предложил осуществить масштабные инвестиции в экономику Соединенных Штатов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это предложение было выдвинуто в обмен на отмену американских ограничений при проведении сделок на территории США. Конкретный объем потенциальных инвестиций пока находится в стадии обсуждения, но предполагаемая сумма может достичь $1 трлн (82 трлн рублей).

Пекин также стремится к снижению таможенных пошлин на импорт сырьевых ресурсов, которые используются китайскими промышленными предприятиями, расположенными на территории Соединенных Штатов. По информации собеседников агентства, данные предложения были представлены в рамках переговорного процесса, проходившего в Мадриде в сентябре текущего года.

Отмечается, что потенциальные китайские инвестиции в размере $1 трлн существенно превзойдут обязательства других государств. Европейский союз взял на себя обязательства по инвестированию $600 млрд (49 трлн рублей), Япония согласилась выделить $550 млрд (45 трлн рублей), а Южная Корея ведет переговоры о сумме в $350 млрд (28 трлн рублей).

Ранее СМИ писали, что Китай на протяжении последнего десятилетия активно готовился к торговому противостоянию с Соединенными Штатами, которое инициировал американский президент Дональд Трамп. За этот период Пекин разработал комплексную стратегию и инвестировал значительные средства в инфраструктурные проекты развивающихся стран.

торговые войны
США
Китай
экономика
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры пожара на объектах энергоснабжения в Чернигове
Путин поздравил Космические войска с 68-летием со дня основания
Путин заявил о важности Космических войск для защиты государства
Российские звезды НХЛ помогли своей команде одержать победу
Три альпиниста сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке
Двое взрослых и подросток разбились на трассе в Тольятти
Россиян предупредили о новой волне афер от имени известного магазина
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Раскрыта новая схема мошенников с имитацией «Госуслуг»
Экс-чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в мошенничестве
Наступление ВС РФ на Харьков 4 октября: риск крупного котла, что в Купянске
Пожилой фанат Трампа «эвакуировал» мэрию Лос-Анджелеса
Китай собирается инвестировать в США астрономическую сумму ради одной цели
Пляцки: рецепт картофельных оладий по-польски — подаем со сметаной
ВСУ ударили по прятавшимся в подвале мирным жителям Купянска
Шотландская овсянка с виски: секрет идеального завтрака с нотками миндаля
Володин объяснил, зачем лидеры ЕС запугивают европейцев
Солдаты в ВСУ при молчаливом согласии офицеров бегут с фронта
Известный украинский врач призвал сурово наказывать за ненависть к русским
Промышленное здание попало под удар в Воронежской области
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.