Раскрыта ошибка Трампа в отношениях с Китаем Политолог Доши: США недооценили Китай и уступили в торговой войне

Президент США Дональд Трамп не рассчитал силы в торговом конфликте с Китаем и был вынужден пойти на уступки, написал американский политолог и экс-заместитель старшего директора по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности США Раш Доши в статье для газеты The New York Times. По его мнению, Вашингтон недооценил стратегическую подготовку Пекина.

Эксперт отмечает, что Китай потратил годы на подготовку к противостоянию, тогда как Трамп действовал необдуманно. Решающим ходом стала приостановка Пекином экспорта редкоземельных металлов, критически важных для американской промышленности. Это заставило американскую администрацию отступить. Встреча лидеров в Пусане (Южная Корея) ознаменовала разворот Вашингтона к деэскалации.

К моменту встречи лидеров в Пусане от прежней бравады Трампа не осталось и следа. Он решил пойти на уступки, — подчеркнул политолог.

Попытка силового давления на Китай обернулась для США стратегическим провалом, пришел к выводу Доши. Пекин открыто продемонстрировал Вашингтону возросшее геополитическое влияние.

Ранее сообщалось, что новейший авианосец «Фуцзянь», который приняли на вооружение в Китае, ознаменовал «стратегический переломный момент» в региональном балансе сил. Как сообщила газета The Washington Post, судно способно подорвать превосходство США в Тихом океане.