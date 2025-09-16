«Разрабатывал годами»: в США узнали, как Китай готовился к торговой войне

«Разрабатывал годами»: в США узнали, как Китай готовился к торговой войне NYT: Китай готовился к торговой войне с США более 10 лет

Китай активно готовился к торговой войне с США, которую развязал американский президент Дональд Трамп, пишет The New York Times. По информации газеты, последние 10 лет Пекин разрабатывал стратегию и вкладывал средства в инфраструктуру развивающихся государств.

Китай разрабатывал эту стратегию годами. <...> Эти средства помогли Китаю наладить экономические связи и получить влияние на регионы, которые играют все более важную роль в его стремлении переориентировать торговлю с США на остальной мир, — говорится в публикации.

Журналисты обратили внимание, что после введения Трампом пошлин поставки китайских товаров в США сократились примерно на 15%. Однако общий объем экспорта КНР остался на прежнем уровне. Это объясняется тем, что поставки были перенаправлены на другие рынки.

Ранее стоимость германия достигла рекордного значения за последние 14 лет на фоне введенных Китаем экспортных ограничений. Резкий рост цен обусловлен острым дефицитом поставок стратегически важного и редкого металла.