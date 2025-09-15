Цены на редкий металл для оборонной сферы взлетели до рекорда из-за Китая

Цены на редкий металл для оборонной сферы взлетели до рекорда из-за Китая FT: цена германия достигла максимума за 14 лет из-за экспортных ограничений КНР

Стоимость стратегически важного, редкого металла германия достигла рекордного значения за последние 14 лет на фоне введенных Китаем экспортных ограничений, сообщает газета Financial Times. Резкий рост цен обусловлен острым дефицитом поставок этого металла, критически необходимого для оборонной промышленности.

В конце предыдущего года Министерство коммерции КНР официально объявило об ужесточении контроля над экспортом товаров двойного назначения, включая продукцию из германия, галлия и сурьмы. Данные меры были расценены как ответный шаг на торговые ограничения со стороны США.

Ограничения Китая на экспорт германия, металла, имеющего решающее значение для оборонной промышленности, привели к отчаянному дефициту поставок и подтолкнули цены к самому высокому уровню как минимум за 14 лет, — сказано в материале.

На прошедшей неделе цена килограмма германия на мировом рынке приблизилась к отметке в $5 тысяч, тогда как в начале текущего года она не превышала одной тысячи долларов. Таким образом, сентябрьская стоимость установила абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2011 года.

Китай является мировым лидером по производству данного металла, который применяется при создании тепловизионных систем для современной военной техники. Обычно компании-потребители не формируют значительных складских запасов германия, что усугубляет кризисную ситуацию на рынке.

Ранее Китай заявил, что примет решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США введут пошлины из-за закупок российской нефти. Нормальное торгово-экономическое сотрудничество Китая законно и любые ограничения будут рассматриваться как нарушение суверенитета и интересов страны, отметили в МИД КНР.