15 сентября 2025 в 11:45

Китай пригрозил контрмерами при введении пошлин за российскую нефть

МИД Китая: любые пошлины за импорт российской нефти вызовут решительные меры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Китай примет решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США введут пошлины из-за закупок российской нефти, заявил на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, нормальное торгово-экономическое сотрудничество Китая законно и любые ограничения будут рассматриваться как нарушение суверенитета и интересов страны, передает ТАСС.

Нормальное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со странами всего мира, включая Россию, законно и не вызывает никаких нареканий. В случае нарушения законных прав и интересов Китая он решительно примет контрмеры, мы будем твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, — сказал Линь Цзянь.

Действия пытающихся оказать давление на ЕС США — «типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения», считает дипломат. По его словам, Вашингтон подрывает международные торговые правила, несет угрозу «безопасности и стабильности глобальных производственно-снабженческих цепочек».

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что вероятность введения Соединенными Штатами вторичных санкций против Индии и Китая за закупку нефти из России крайне мала. Он объяснил это тем, что подобные меры уже показали свою неэффективность. Он также считает, что США вряд ли удастся заставить Индию прекратить закупки российской нефти. По этой причине американским властям придется искать другие пути решения проблемы, резюмировал профессор.

Китай
НАТО
санкции
российская нефть
