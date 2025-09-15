В США оценили вероятность введения Трампом санкций против Индии и Китая

В США оценили вероятность введения Трампом санкций против Индии и Китая Профессор Миршаймер: США вряд ли введут вторичные санкции против Индии и КНР

Вероятность того, что Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Индии и Китая за закупку нефти из России, крайне мала, такое мнение в эфире YouTube-канала DeepDive высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Он объяснил это тем, что подобные меры уже показали свою неэффективность.

Вероятность того, что мы введем дополнительные санкции против Индии или Китая, крайне мала, — уверен Миршаймер.

Он также считает, что США вряд ли удастся заставить Индию прекратить закупки российской нефти. По этой причине американским властям придется искать другие пути решения проблемы, резюмировал профессор.

Ранее Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп планирует отложить введение новых «серьезных» санкций против России. По его мнению, американский лидер считает европейцев «достаточно глупыми» и хочет унизить весь Евросоюз.

До этого Трамп заявил, что санкции Европейского союза против России недостаточно жесткие. Он констатировал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Трамп признал, что он хочет полностью прекратить такие поставки.