Япония ввела санкции против 52 российских организаций и 10 граждан РФ из-за ситуации на Украине, сообщило Министерство иностранных дел страны. Также под ограничения попали три организации из Белоруссии.

Среди организаций, подвергшихся санкциям, значатся детский лагерь «Артек», Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президент Аймани Кадырова, а также Движение первых. В список также включены такие компании, как автомобильный завод «Урал», Арзамасский машиностроительный завод, Военно-промышленная компания и Брянский автомобильный завод. Санкции также затронули «Ремдизель», Липецкий механический завод, «Инкотех», «Трансконтейнер», Тульский оружейный завод, НПО «Базальт», «Прибор», «Искра» и другие предприятия.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси объявил о закрытии всех шести центров технической поддержки реформ в России. По его словам, это связано с изменениями в политической обстановке и развитием российско-японских отношений.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в школьную программу уроки о военных преступлениях Японии во время Второй мировой войны, чтобы разрушить миф о «прекрасной стране» и представить историческую правду. Он подчеркнул жестокость японских солдат в Корее и Китае, упомянув ужасные преступления, и сравнил военные режимы Японии и Германии.