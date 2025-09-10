Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:18

В Госдуме предложили рассказывать школьникам о зверствах японских военных

Депутат Милонов: нужно рассказывать в школах о преступлениях японских военных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В школьную программу необходимо ввести уроки истории, подробно рассказывающие о военных преступлениях Японии в период Второй мировой войны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, такой подход позволит разрушить искусственно созданный образ «прекрасной страны» и показать историческую правду.

Япония была, наверное, одна из самых кровожадных стран – участниц Второй мировой войны. И вот для того, чтобы избавиться от этого образа, они придумали другую Японию, не настоящую, с этими смешными самурайчиками, какими-то кривыми ножичками и так далее. Надо в школе не уроки английского сокращать, а вводить больше уроков истории, где будут рассказывать о поведении японских солдат, которое они демонстрировали в Корее и Китае, вскрывая животы беременным женщинам и убивая младенцев, — высказался Милонов.

По его словам, современная поп-культура целенаправленно искажает восприятие молодежи. Депутат также провел параллель между военными режимами Японии и Германии, отметив, что эти государства были идеологически родственны в своих имперских амбициях и методах ведения войны.

Настоящая история — отвратительная кровь, боль и сплошные тупые имперские амбиции. Они придумали аниме, которое смотрят дети и подростки, и думают, что Япония прекрасная. Считаю, что люди должны знать историческую правду о том или ином народе. Им не должна рисоваться сказка по типу доброго дяди Сэма из США или мимимишного Пикачу. Япония и фашистская Германия абсолютно родственны. Причем еще непонятно, кто был более кровожаден, — резюмировал Милонов.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал активнее учить молодежь основам религии, так как подрастающее поколение должно знать историю Крещения Руси. По его словам, это событие является фундаментом государственности и культуры.

Япония
Вторая Мировая война
аниме
Виталий Милонов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
