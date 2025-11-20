На сайте львовского телеканала «Первый Западный» появилось видео с заявлением украинского президента Владимира Зеленского о готовности признать Крым частью РФ. Ролик с признаками фейка, где глава государства выражает согласие признать территории ДНР, ЛНР и полуострова российскими при условии официального признания Москвой «победы» Киева, был опубликован на портале канала в Сети.

Полностью признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями, но только при одном условии — Москва должна официально признать нашу победу, — говорится в видео.

Ранее издания Financial Times и Axios раскрыли положения нового плана Вашингтона по разрешению кризиса на Украине. Согласно обнародованной информации, инициатива предусматривает международное признание Крыма и территорий Донбасса в составе России. В комплекс мер также входит установление государственного статуса для русского языка на Украине, легализацию Украинской православной церкви, сокращение американских военных поставок Киеву и уменьшение личного состава ВСУ в два раза.