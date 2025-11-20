Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 19:14

Львовское ТВ опубликовало фейковое видео с заявлением Зеленского о Крыме

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На сайте львовского телеканала «Первый Западный» появилось видео с заявлением украинского президента Владимира Зеленского о готовности признать Крым частью РФ. Ролик с признаками фейка, где глава государства выражает согласие признать территории ДНР, ЛНР и полуострова российскими при условии официального признания Москвой «победы» Киева, был опубликован на портале канала в Сети.

Полностью признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями, но только при одном условии — Москва должна официально признать нашу победу, — говорится в видео.

Ранее издания Financial Times и Axios раскрыли положения нового плана Вашингтона по разрешению кризиса на Украине. Согласно обнародованной информации, инициатива предусматривает международное признание Крыма и территорий Донбасса в составе России. В комплекс мер также входит установление государственного статуса для русского языка на Украине, легализацию Украинской православной церкви, сокращение американских военных поставок Киеву и уменьшение личного состава ВСУ в два раза.

Владимир Зеленский
Крым
Донбасс
Украина
Львов
фейки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появилась вакцина для терапии меланомы
«Этого не будет»: в МИД России жестко ответили на санкционную политику США
Архангельский аэропорт неожиданно прекратил обслуживание рейсов
Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать
«Миссия ММФ БРИКС — кооперация городов»: организатор форума о его цели
В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях
Россиянин загремел в колонию за тайный криптодонат враждебной организации
Душил детей за деньги: педагога-балалаечника подозревают в истязаниях
В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту
Раскрыто, кто возглавит Versace после поглощения группой Prada
Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше
Стало известно, чем занимался обвиняемый в убийствах нянь в Подмосковье
Затащил в гараж и изуродовал дрелью: мужчина едва не убил бывшую жену
Зеленский получил от Трампа проект мирного плана по Украине
Гагин рассказал о целях ВС РФ после освобождения Красноармейска
В Петербурге подросток поджег полицейскую машину
Военэксперт ответил, может ли на Украине произойти переворот
Дибров готовится сделать предложение бывшей жене
Глава фракции Зеленского поставил ультиматум президенту
Гагин назвал число солдат ВСУ, оказавшихся в котлах под Красноармейском
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.