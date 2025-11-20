Глава фракции Зеленского поставил ультиматум президенту

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия потребовал от президента Украины Владимира Зеленского уволить главу ОП Андрея Ермака, чтобы сохранить работу Рады и монобольшинство, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, глава страны отказался выполнять требование, что вызвало напряженность внутри правящей фракции.

Давид Арахамия поставил условие Зеленскому: надо увольнять Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство, — говорится в сообщении.

К инициативе Арахамии присоединились глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр цифрового развития Михаил Федоров. По информации бывшего депутата Игоря Мосийчука, в ближайшее время планируется заседание фракции, на котором Зеленский намерен инициировать увольнение самого Арахамии.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за срочный вызов премьер-министра Юлии Свириденко для отчета об увольнении министров юстиции и энергетики, замешанных в коррупционном скандале. Однако премьер не явилась в парламент, и вместо нее с докладом выступил вице-премьер Тарас Качка, который также зачитает постановления об отставке министров.