В Сирии рассказали о вторжении израильской авиации Syria TV: восемь израильских самолетов вторглись в пространство Сирии

Восемь израильских самолетов вторглись в воздушное пространство Сирии со стороны южной границы, передает сирийский телеканал Syria TV. Сообщается, что они пролетели до центральной части страны — к провинции Хама, после чего вернулись.

Группа из восьми израильских боевых самолетов вторглась в воздушное пространство Сирии и пролетела вглубь территории, — сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВВС Израиля нанес удар по автомобилю с участником шиитской организации «Хезболла» в Южном Ливане. В результате атаки член вооруженной группировки погиб на месте, еще один человек был доставлен в больницу с ранениями.

18 октября беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по населенному пункту Кфар-Дунин на юге Ливана. Отмечается, что БПЛА повредил экскаватор, в результате погиб один человек.

До этого Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре шиитского движения на юге Ливана. Как уточнили представители ЦАХАЛ, на пораженном объекте находилась инженерная техника, которая использовалась для восстановления инфраструктуры «Хезболлы».