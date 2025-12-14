Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 11:20

Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу

ТАСС: Москва и Тель-Авив обсуждают передачу России Александровского подворья

Порог Судных Врат в Александровском подворье Порог Судных Врат в Александровском подворье Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия и Израиль ведут переговоры по вопросу передачи РФ Александровского подворья в Иерусалиме, сообщило ТАСС. При этом собеседник агентства добавил, что Тель-Авив может пойти на этот шаг в благоприятный политический момент.

Шансы на передачу, безусловно, есть, контакты ведутся. Израиль может пойти на этот шаг в благоприятный политический момент, — указал собеседник агентства.

Подворье включает церковь Александра Невского и ряд других зданий, построенных на земле, которая была куплена в 1859 году в Иерусалиме российским императором Александром II. После революции 1917 года Императорское православное палестинское общество, контролировавшее подворье, разделилось на две организации-правопреемницы, одна из которых оказалась в эмиграции, а другая вела научную деятельность в Советском Союзе.

Сейчас фактически комплексом Александровского подворья управляет Русское православное общество Святой Земли. Оно зарегистрировано в Мюнхене как частный фонд и возглавляется советским эмигрантом 1970-х годов Николаем Гофманом-Воронцовым.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил священнослужителя с днем рождения. 20 ноября ему исполнилось 79 лет. Кроме того, глава государства пригласил собеседника вместе попить чай.

Израиль
Россия
Иерусалим
переговоры
