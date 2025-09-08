Таксист под свист пуль над головой помог пожилой женщине во время теракта

Израиль, Иерусалим: Израильтяне смотрят на следы выстрелов на лобовом стекле автобуса после перестрелки на автобусной остановке в Иерусалиме

Таксист в Иерусалиме помог пожилой пассажирке выбраться из машины во время теракта, передает The Times of Israel. По данным источника, погибли шестеро человек, еще 22 получили ранения. На видео видно, как под звуки выстрелов люди начинают убегать.

Водитель такси вышел из машины и вытащил женщину, чтобы увести ее в безопасное место. Пассажиры автобусов поблизости разбежались в разные стороны, как и автовладельцы. Предварительно, двоих террористов удалось ликвидировать. Состояние пассажирки такси не раскрывается. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее неизвестный открыл стрельбу по автобусу с пассажирами. На место теракта прибыли бригады скорой помощи, здесь же собрались очевидцы. Выяснилось, что террористам было около 20 лет, они оказались уроженцами Эль-Кубейбы и Катанны.

7 сентября стало известно об атаке хуситов по объектам в Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде и Эйлате. Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло по ним удары беспилотниками. Израильские и американские системы ПВО не смогли перехватить дроны.