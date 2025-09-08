Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:16

Таксист под свист пуль над головой помог пожилой женщине во время теракта

В Иерусалиме во время теракта таксист помог пожилой пассажирке покинуть машину

Израиль, Иерусалим: Израильтяне смотрят на следы выстрелов на лобовом стекле автобуса после перестрелки на автобусной остановке в Иерусалиме Израиль, Иерусалим: Израильтяне смотрят на следы выстрелов на лобовом стекле автобуса после перестрелки на автобусной остановке в Иерусалиме Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Таксист в Иерусалиме помог пожилой пассажирке выбраться из машины во время теракта, передает The Times of Israel. По данным источника, погибли шестеро человек, еще 22 получили ранения. На видео видно, как под звуки выстрелов люди начинают убегать.

Водитель такси вышел из машины и вытащил женщину, чтобы увести ее в безопасное место. Пассажиры автобусов поблизости разбежались в разные стороны, как и автовладельцы. Предварительно, двоих террористов удалось ликвидировать. Состояние пассажирки такси не раскрывается. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее неизвестный открыл стрельбу по автобусу с пассажирами. На место теракта прибыли бригады скорой помощи, здесь же собрались очевидцы. Выяснилось, что террористам было около 20 лет, они оказались уроженцами Эль-Кубейбы и Катанны.

7 сентября стало известно об атаке хуситов по объектам в Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде и Эйлате. Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло по ним удары беспилотниками. Израильские и американские системы ПВО не смогли перехватить дроны.

Иерусалим
теракты
таксисты
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Россиянам дали прогноз по курсу доллара на осень
«Нужно немного поправить»: Котенок о словах Орбана по разделению Украины
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.