08 сентября 2025 в 13:51

Жертв теракта в Иерусалиме стало больше

Шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

Израиль, Иерусалим: Израильтянин смотрит на следы выстрелов на лобовом стекле автобуса после перестрелки на автобусной остановке в Иерусалиме Израиль, Иерусалим: Израильтянин смотрит на следы выстрелов на лобовом стекле автобуса после перестрелки на автобусной остановке в Иерусалиме Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В результате теракта на севере Иерусалима погибли минимум шесть человек, сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, передает Reuters. Еще два десятка получили различные травмы.

Этим утром был совершен ужасный теракт в Иерусалиме. <...> На данный момент погибли шесть израильтян, есть множество пострадавших, в том числе беременная женщина, — сказал Саар.

На месте скончались четыре человека, две женщины были доставлены в больницу, но врачи не смогли их спасти. Госпитализирован в медучреждения еще 21 человек. Есть ли среди них дети – неизвестно.

По информации издания The Jerusalem Pos, террористы сели в автобус № 62 в Иерусалиме, который курсирует по всему городу, и начали стрелять в пассажиров. Оба террориста ликвидированы. Известно, что им было около 20 лет, они родом из Эль-Кубейбы и Катанны. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее Израиль начал наносить удары по жилым домам в Газе. По словам представителя местной гражданской обороны Махмуда Басаля, полностью разрушено многоэтажное здание в западной части города.

Иерусалим
происшествия
теракты
смерти
