Теракт в Иерусалиме привел к ранению 15 человек

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате стрельбы в районе Рамот в Иерусалиме, пишет The Jerusalem Post. Издание назвало случившееся терактом. По его данным, двое нападавших ликвидированы.

Медики прибыли на место происшествия. Они оказывают первую помощь пострадавшим.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары беспилотниками по объектам в Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде и Эйлате, а также по целям в пустыне Негев. Представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа пояснил, что операция завершилась успешно, так как израильские и американские комплексы ПВО не сумели перехватить часть дронов.

До этого движение «Ансар Аллах» выпустило баллистические ракеты по целям в Тель-Авиве. По его словам, миллионы израильтян были вынуждены искать укрытие в бомбоубежищах, при этом работа аэропорта была приостановлена. Сариа добавил, что жители Израиля больше не смогут чувствовать себя в безопасности, а количество атак будет возрастать.

До этого удару подверглось здание Генерального штаба армии Израиля. Кроме того, «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт Бен-Гурион, морской порт и электростанцию в Тель-Авиве.