Возросло число жертв стрельбы в Иерусалиме Пять человек погибли в результате стрельбы в Иерусалиме

По меньшей мере пять человек убиты и 22 получили ранения в результате стрельбы на севере Иерусалима, сообщает The Jerusalem Post. Четверо человек скончались на месте, пятый был госпитализирован, но спасти его не смогли.

По информации издания, террористы сели в автобус № 62 в Иерусалиме, который курсирует по всему городу, и начали стрелять в пассажиров. Оба террориста ликвидированы. Известно, что им было около 20 лет, они родом из Эль-Кубейбы и Катанны. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства происшествия.

До этого канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала пять условий для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Как сообщил советник офиса главы еврейского государства Дмитрий Гендельман, Тель-Авив требует освобождения всех заложников, разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора, обеспечения контроля над ним со стороны Израиля, а также формирования альтернативного гражданского управления.

Ранее Израиль начал наносить удары по жилым домам в Газе. По словам представителя местной гражданской обороны Махмуда Басаля, полностью разрушено многоэтажное здание в западной части города.