11 октября 2025 в 07:21

Израиль разбомбил инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, сообщили в пресс-службе войск. Атака произошла на фоне обсуждаемого перемирия в секторе Газа. Как уточнили представители ЦАХАЛ, на пораженном объекте находилась инженерная техника, которая использовалась для восстановления террористической инфраструктуры «Хезболлы».

Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар и уничтожила террористическую инфраструктуру «Хезболла» на юге Ливана, где инженерная техника использовалась для восстановления террористической инфраструктуры в районе ее расположения, — говорится в заявлении.

Согласно сведениям телеканала Al-Mayadeen, в результате израильского удара по Ливану зафиксирован один погибший. Кроме того, несколько человек были ранены.

Ранее Соединенные Штаты начали переброску военного контингента в Израиль. Солдаты примут участие в работе координационного центра, который займется контролем за соблюдением договоренностей о перемирии в секторе Газа.

Израиль
ЦАХАЛ
Хезболла
Ливан
авиаудары
