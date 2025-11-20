Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 19:37

Военэксперт ответил, может ли на Украине произойти переворот

Военэксперт Дандыкин допустил, что Буданов может устроить переворот на Украине

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов может устроить переворот в стране, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя сообщения о поддержке Будановым требования главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии к украинскому президенту Владимиру Зеленскому уволить руководителя его офиса Андрея Ермака. Собеседник назвал не случайным вовлечение в этот вопрос одного из первых лиц военного ведомства страны.

То, что начальник военной разведки, экстремист и террорист Буданов — военный человек — пошел против Ермака, ближнего человека к Зеленскому… У них там ожидаются очень большие терки. Арахамия — известный хам. Помним это еще по переговорам. И от него можно ожидать все что угодно. ГУР — это чисто террористическая организация: взорвать, потравить. И Буданов признан у нас экстремистом и террористом. Поэтому [военный переворот] там может быть. Не случайно всплывает этот Буданов — одно из главных лиц в военном ведомстве, — объяснил Дандыкин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Зеленскому может грозить ликвидация в случае отказа от плана США по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, украинский президент оказался в безвыходном положении в свете коррупционного скандала.

Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Андрей Ермак
Давид Арахамия
Софья Якимова
С. Якимова
