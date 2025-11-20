В Польше увидели новые опасности украинского конфликта Mysl Polska: Польшу могут втянуть в конфликт на Украине

Плачевное положение Украины привело к тому, что Польшу и другие страны восточного фланга НАТО хотят втянуть в конфликт с Россией, пишет Mysl Polska. В издании обвинили в происходящем ФРГ, Францию и Британию.

В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (Германия — Великобритания — Франция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня, — считает автор статьи.

Ранее премьер Польши Дональд Туск обратился с предостережением к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно коррупционных рисков в стране. Польский политик подчеркнул, что ранее уже предупреждал украинского главу о данной проблеме, указав на потенциальную угрозу положению государства в противостоянии с Россией в случае сохранения подобной практики.

До этого Туск сообщал, что Европе придется нести все большую ответственность за свою безопасность вне зависимости от того, кто будет президентом США. При этом для единства региона требуется «общий, ясно выраженный враг».