Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 20:53

В Польше увидели новые опасности украинского конфликта

Mysl Polska: Польшу могут втянуть в конфликт на Украине

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Плачевное положение Украины привело к тому, что Польшу и другие страны восточного фланга НАТО хотят втянуть в конфликт с Россией, пишет Mysl Polska. В издании обвинили в происходящем ФРГ, Францию и Британию.

В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (Германия — Великобритания — Франция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня, — считает автор статьи.

Ранее премьер Польши Дональд Туск обратился с предостережением к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно коррупционных рисков в стране. Польский политик подчеркнул, что ранее уже предупреждал украинского главу о данной проблеме, указав на потенциальную угрозу положению государства в противостоянии с Россией в случае сохранения подобной практики.

До этого Туск сообщал, что Европе придется нести все большую ответственность за свою безопасность вне зависимости от того, кто будет президентом США. При этом для единства региона требуется «общий, ясно выраженный враг».

Польша
Украина
Европа
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал главную цель для России
Рынок электроники оказался на пороге нового ценового кризиса
«Преступная группировка»: Путин высказался о руководстве Украины
Путин раскрыл судьбу батальонов ВСУ в районе Купянска
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт
Чудодейственный отвар: как правильно заваривать овес и зачем он нужен
Путин рассказал о боях в ДНР
Отвар петрушки от отеков: простой рецепт для быстрого результата
Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному
Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ
«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью
Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Необыкновенные щи из кислой капусты: классический рецепт русской кухни
Квартира известной певицы-иноагента выставлена на продажу за 200 млн рублей
«Глупая акция»: Гагин о попытке ВСУ вывезти из Красноармейска офицеров НАТО
Как выбрать пуховик: теплый, легкий, недорогой, чтобы прослужил не один год
Стало известно, сколько россиян живут без финансовой подушки
БРИКС стирает границы: как прошел первый день ММФ в Петербурге
Зеленский согласился рассмотреть план Трампа по Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.