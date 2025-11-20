Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному

Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному

Пенсионеры и многодетные семьи имеют право на льготы по оплате вывоза мусора. Разбираемся, кто может получить скидку, какие документы нужны и как подать заявление через интернет.

Кто имеет право на льготы?

Согласно законодательству, льготы на оплату услуг по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) предоставляются:

пенсионерам по старости или инвалидности;

многодетным семьям (трое и более несовершеннолетних детей);

малоимущим (доход ниже прожиточного минимума);

инвалидам I и II групп;

ветеранам труда и боевых действий.

Важно: конкретные условия и размер скидки зависят от региона. Уточнить можно в местной администрации или МФЦ.

Какие документы потребуются?

Для оформления льготы подготовьте:

паспорт заявителя;

документ, подтверждающий льготный статус:

пенсионное удостоверение;



удостоверение многодетной семьи;



справку об инвалидности;

свидетельства о рождении детей (для многодетных);

справку о составе семьи;

выписку из домовой книги;

реквизиты счета для перечисления компенсации.

Три способа подать заявление

Через «Госуслуги»: авторизуйтесь на портале;

найдите услугу «Льготы на оплату ЖКУ»;

заполните заявление и прикрепите сканы документов. В МФЦ: Запишитесь заранее через сайт или по телефону, чтобы избежать очередей. В управляющей компании: Обратитесь в офис вашей УК с полным пакетом документов.

Размер льгот и особенности

Скидка обычно составляет 30–50% от стоимости услуги

Льгота предоставляется только на одну жилплощадь

В некоторых регионах вместо скидки выплачивается компенсация

Если льготу не предоставили, можно обратиться в соцзащиту

Срок рассмотрения заявления — до 10 рабочих дней.

Оформить льготу на вывоз мусора проще, чем кажется. Главное — собрать необходимые документы и выбрать удобный способ подачи заявления. Не упускайте возможность сэкономить на коммунальных платежах!