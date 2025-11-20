Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному

Пенсионеры и многодетные семьи имеют право на льготы по оплате вывоза мусора. Разбираемся, кто может получить скидку, какие документы нужны и как подать заявление через интернет.
Кто имеет право на льготы?
Согласно законодательству, льготы на оплату услуг по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) предоставляются:
пенсионерам по старости или инвалидности;
многодетным семьям (трое и более несовершеннолетних детей);
малоимущим (доход ниже прожиточного минимума);
инвалидам I и II групп;
ветеранам труда и боевых действий.
Важно: конкретные условия и размер скидки зависят от региона. Уточнить можно в местной администрации или МФЦ.
Какие документы потребуются?
Для оформления льготы подготовьте:
паспорт заявителя;
документ, подтверждающий льготный статус:
пенсионное удостоверение;
удостоверение многодетной семьи;
справку об инвалидности;
свидетельства о рождении детей (для многодетных);
справку о составе семьи;
выписку из домовой книги;
реквизиты счета для перечисления компенсации.
Три способа подать заявление
Через «Госуслуги»:
авторизуйтесь на портале;
найдите услугу «Льготы на оплату ЖКУ»;
заполните заявление и прикрепите сканы документов.
В МФЦ:
Запишитесь заранее через сайт или по телефону, чтобы избежать очередей.
В управляющей компании:
Обратитесь в офис вашей УК с полным пакетом документов.
Размер льгот и особенности
Скидка обычно составляет 30–50% от стоимости услуги
Льгота предоставляется только на одну жилплощадь
В некоторых регионах вместо скидки выплачивается компенсация
Если льготу не предоставили, можно обратиться в соцзащиту
Срок рассмотрения заявления — до 10 рабочих дней.
Оформить льготу на вывоз мусора проще, чем кажется. Главное — собрать необходимые документы и выбрать удобный способ подачи заявления. Не упускайте возможность сэкономить на коммунальных платежах!