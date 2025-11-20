Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 21:33

Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пенсионеры и многодетные семьи имеют право на льготы по оплате вывоза мусора. Разбираемся, кто может получить скидку, какие документы нужны и как подать заявление через интернет.

Кто имеет право на льготы?

Согласно законодательству, льготы на оплату услуг по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) предоставляются:

  • пенсионерам по старости или инвалидности;

  • многодетным семьям (трое и более несовершеннолетних детей);

  • малоимущим (доход ниже прожиточного минимума);

  • инвалидам I и II групп;

  • ветеранам труда и боевых действий.

Важно: конкретные условия и размер скидки зависят от региона. Уточнить можно в местной администрации или МФЦ.

Какие документы потребуются?

Для оформления льготы подготовьте:

  • паспорт заявителя;

  • документ, подтверждающий льготный статус:

    • пенсионное удостоверение;

    • удостоверение многодетной семьи;

    • справку об инвалидности;

  • свидетельства о рождении детей (для многодетных);

  • справку о составе семьи;

  • выписку из домовой книги;

  • реквизиты счета для перечисления компенсации.

Три способа подать заявление

  1. Через «Госуслуги»:

    • авторизуйтесь на портале;

    • найдите услугу «Льготы на оплату ЖКУ»;

    • заполните заявление и прикрепите сканы документов.

  2. В МФЦ:

    Запишитесь заранее через сайт или по телефону, чтобы избежать очередей.

  3. В управляющей компании:

    Обратитесь в офис вашей УК с полным пакетом документов.

Размер льгот и особенности

  • Скидка обычно составляет 30–50% от стоимости услуги

  • Льгота предоставляется только на одну жилплощадь

  • В некоторых регионах вместо скидки выплачивается компенсация

  • Если льготу не предоставили, можно обратиться в соцзащиту

Срок рассмотрения заявления — до 10 рабочих дней.

Оформить льготу на вывоз мусора проще, чем кажется. Главное — собрать необходимые документы и выбрать удобный способ подачи заявления. Не упускайте возможность сэкономить на коммунальных платежах!

Елизавета Макаревич
