Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из командных пунктов группировки «Запад» ВС РФ, передает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Визит верховного главнокомандующего состоялся в четверг, 20 ноября.

Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», — сказано в сообщении.

Ранее Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» провел параллель между участниками СВО и защитниками Сталинграда. Президент подчеркнул, что современные бойцы, как и их предшественники, осознают, что за ними стоит вся Россия.

До этого Песков говорил, что любой период времени подходит для достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Именно так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о целесообразности текущего момента для решения кризиса.

Кроме того, ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике.