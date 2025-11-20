Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 21:32

Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ

Песков: Путин сегодня посетил командный пункт группировки «Запад»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из командных пунктов группировки «Запад» ВС РФ, передает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Визит верховного главнокомандующего состоялся в четверг, 20 ноября.

Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», — сказано в сообщении.

Ранее Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» провел параллель между участниками СВО и защитниками Сталинграда. Президент подчеркнул, что современные бойцы, как и их предшественники, осознают, что за ними стоит вся Россия.

До этого Песков говорил, что любой период времени подходит для достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Именно так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о целесообразности текущего момента для решения кризиса.

Кроме того, ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

