Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 09:36

«Вы проиграете»: Туск сделал серьезное предупреждение Зеленскому

Туск предупредил Зеленского о рисках поражения в противостоянии с Россией

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился с предостережением к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно коррупционных рисков в стране, сообщает издание Do Rzeczy. Польский политик подчеркнул, что ранее уже предупреждал украинского главу о данной проблеме, указав на потенциальную угрозу положению государства в противостоянии с Россией в случае сохранения подобной практики.

Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, <…> потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты, — сказал Туск.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил о перспективах развития Украины в партнерстве с Россией, Белоруссией и Китаем после возможной смены украинского руководства. По его мнению, государство обладает серьезными возможностями для интеграции в многополярный мир и способно стать значимым участником евразийского сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича как «лопнувший гнойник». Дипломат подчеркнула, что ситуация с коррупцией на Украине приобрела значительно более серьезные масштабы по сравнению с положением десятилетней давности.

Польша
Россия
Украина
Дональд Туск
Владимир Зеленский
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты суммы компенсаций семьям погибших в жутком ДТП под Пермью
Сочный кролик в духовке за час: простой рецепт с медовым маринадом
В Германии узнали, когда заработают новые правила выплаты пособий украинцам
«Война проиграна»: экс-советник Трампа призвал его пойти на неожиданный шаг
Минина и Пожарского обвинили на Украине в пропаганде
Москву накрыл первый снег
Ирина Пегова похвасталась фигурой в ярком купальнике на отдыхе в Дубае
Трамп принял финальное решение по Венесуэле
«Вы проиграете»: Туск сделал серьезное предупреждение Зеленскому
Трамп растерялся после вопроса, который «ему никогда раньше не задавали»
Вассерман высказался об отмене ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение
Офицер объяснил, почему бразильцев тянет на Украину
В Госдуме захотели оградить детей от имитирующих алкоголь напитков
Боец ВС России рассказал, как хитрость помогла освободить Даниловку
В Ростовской области рассказали, чем закончилась дуэль ПВО и дронов ВСУ
Marvel продлила действие двух товарных знаков в России
Раскрыты новые факты о «царской» резиденции генерала Попова в Подмосковье
Счет заблокирован по 115-ФЗ: что делать, как вывести деньги
Секреты садовода: правильная заготовка семян в ноябре, инструкция
С Днем святого Георгия Победоносца — бесплатные открытки к празднику
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску
Общество

Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.