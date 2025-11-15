Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился с предостережением к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно коррупционных рисков в стране, сообщает издание Do Rzeczy. Польский политик подчеркнул, что ранее уже предупреждал украинского главу о данной проблеме, указав на потенциальную угрозу положению государства в противостоянии с Россией в случае сохранения подобной практики.

Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, <…> потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты, — сказал Туск.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил о перспективах развития Украины в партнерстве с Россией, Белоруссией и Китаем после возможной смены украинского руководства. По его мнению, государство обладает серьезными возможностями для интеграции в многополярный мир и способно стать значимым участником евразийского сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича как «лопнувший гнойник». Дипломат подчеркнула, что ситуация с коррупцией на Украине приобрела значительно более серьезные масштабы по сравнению с положением десятилетней давности.