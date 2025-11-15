Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сочный кролик в духовке за час: простой рецепт с медовым маринадом

Сочный кролик в духовке за час: простой рецепт с медовым маринадом Сочный кролик в духовке за час: простой рецепт с медовым маринадом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Рецепт сочного и ароматного кролика в духовке с оригинальной горчично-медовой глазурью удивит даже опытных кулинаров своей простотой и роскошным вкусом. Необычное сочетание двух видов горчицы — зернистой французской и гладкой дижонской — с натуральным цветочным медом дарит мясу изысканный контраст сладких и острых ноток, а хрустящие горчичные семена добавляют приятную текстуру. Всего 60–80 минут термической обработки превращают диетическое мясо в настоящий деликатес.

Для приготовления четырех порций возьмите килограмм тушки кролика или задних окорочков, разрубите на порционные фрагменты и обжарьте на раскаленной сковороде с двумя столовыми ложками рафинированного подсолнечного масла до аппетитной золотистости. Переместите мясо в жаропрочную керамическую емкость. В отдельной посуде соедините три чайные ложки французской зернистой горчицы с двумя чайными ложками классической дижонской горчицы, добавьте две столовые ложки цветочного меда — лучше взять липовый или разнотравье.

Влейте три столовые ложки натурального соевого соуса, 500 миллилитров подогретого домашнего куриного бульона либо фильтрованной воды, всыпьте 30 граммов мелко нашинкованной свежей петрушки, приправьте морской солью и свежемолотым черным перцем по вкусу. Щедро покройте мясные куски полученной глазурью-маринадом и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 60–80 минут. Дважды-трижды переворачивайте фрагменты — ароматная жидкость должна выпариться наполовину и приобрести густую консистенцию.

Этот рецепт сочного и ароматного кролика в духовке покорит минимальными временными затратами и впечатляющим гастрономическим эффектом: снаружи образуется карамелизованная хрустящая корочка, а внутри волокна остаются удивительно нежными и буквально тают на языке.

Ранее мы делились с вами секретом приготовления вкуснейшей рульки!

