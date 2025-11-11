Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:30

Шикарный соус «Изумруд»: к мясу, картошке и просто на хлеб — обалденный состав насыщает витаминами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шикарный соус «Изумруд»: к мясу, картошке и просто на хлеб — обалденный состав насыщает витаминами. Этот соус — настоящая находка для тех, кто любит и вкусно поесть, и позаботиться о своем здоровье. В его составе — целая гамма свежей зелени и овощей, которые насытят ваш организм витаминами. Всего одна ложка этого изумрудного чуда превратит даже самое простое блюдо в кулинарный праздник!

Я беру по 500 граммов петрушки и сельдерея — только у сельдерея добавляю корешки, они придают особый аромат. Кладу целую головку чеснока, пару острых перчиков для пикантности и килограмм зеленого сладкого перца, чтобы сохранить тот самый сочный изумрудный цвет. Все это пропускаю через мясорубку — кухня наполняется таким свежим ароматом! Затем добавляю 20 чайных ложек соли, 30 чайных ложек сахара и 30 столовых ложек растительного масла для правильной консистенции. Томатную пасту я не кладу — хотелось сохранить яркий зеленый оттенок. Тщательно перемешиваю, раскладываю по баночкам и храню в холодильнике. Этот соус хорош везде — и к мясу с картошкой, и просто намазанный на свежий хлеб. Настоящая витаминная бомба!

Ранее мы делились рецептом сладко-острого соуса из перцев, который сметают со стола быстрее, чем кетчуп.

