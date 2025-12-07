ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 12:00

Сложные закуски уходят в прошлое: готовим канапе «Перчики» — на Новый год к игристому

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сложные закуски уходят в прошлое: готовим канапе «Перчики» — на Новый год к игристому. Эти маленькие праздничные канапе станут яркой и вкусной деталью вашего новогоднего стола. Простые ингредиенты, эффектная подача и свежие ароматы делают их идеальными как для легкой закуски к вину, так и к шампанскому. Яркий красный болгарский перец, мягкий сыр фетакса и сочные оливки создают гармоничное сочетание вкусов, а оливковое масло с лимоном и специями добавляет праздничную пикантность.

Для приготовления понадобится: болгарский перец — 2 шт., оливки без косточек — 12–15 шт., сыр Фетакса — 100 г, оливковое масло — 2 ст. л., сок половины лимона, сушеный орегано — 1/2 ч. л., черный перец по вкусу. Болгарский перец запеките в духовке при 200 °C до мягкости и легкой подрумяненности, затем очистите от кожицы и нарежьте крупными полосками. Сыр фетакса нарежьте кубиками, оливки разрежьте пополам.

На шпажки или маленькие канапешные тарелочки нанизывайте кусочек перца, оливку и кубик сыра. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано и черный перец и слегка полейте готовые канапе. Подавайте сразу — канапе сохраняют свежесть и аромат, украшая стол яркими красками и праздничным настроением.

Ранее мы готовили что-то новенькое из шпрот. Печем 1 большой яичный блин в духовке и начиняем — вкусная закуска на любое застолье.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиян предупредили о «новогодних схемах» мошенников
Общество
Россиян предупредили о «новогодних схемах» мошенников
Тарталетки с семгой у всех! Мой фаворит — шпроты в «кармашках» из картофельного пюре: необычно и сытнее
Общество
Тарталетки с семгой у всех! Мой фаворит — шпроты в «кармашках» из картофельного пюре: необычно и сытнее
Маринованная капуста с перчиком: рецепт в горячем рассоле — всего один день, и хрустящая капуста готова
Общество
Маринованная капуста с перчиком: рецепт в горячем рассоле — всего один день, и хрустящая капуста готова
Ленивая лепешка с копченой курицей и сыром — вкуснятина без мороки: смешали за 5 минут, и на сковородку
Общество
Ленивая лепешка с копченой курицей и сыром — вкуснятина без мороки: смешали за 5 минут, и на сковородку
Яблоко, яйцо и один простой ингредиент — готовим намазку на хлеб: вкусный рецепт и для новогоднего стола, и просто для перекуса
Общество
Яблоко, яйцо и один простой ингредиент — готовим намазку на хлеб: вкусный рецепт и для новогоднего стола, и просто для перекуса
Новый год
закуски
перец
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.