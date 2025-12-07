Сложные закуски уходят в прошлое: готовим канапе «Перчики» — на Новый год к игристому

Сложные закуски уходят в прошлое: готовим канапе «Перчики» — на Новый год к игристому. Эти маленькие праздничные канапе станут яркой и вкусной деталью вашего новогоднего стола. Простые ингредиенты, эффектная подача и свежие ароматы делают их идеальными как для легкой закуски к вину, так и к шампанскому. Яркий красный болгарский перец, мягкий сыр фетакса и сочные оливки создают гармоничное сочетание вкусов, а оливковое масло с лимоном и специями добавляет праздничную пикантность.

Для приготовления понадобится: болгарский перец — 2 шт., оливки без косточек — 12–15 шт., сыр Фетакса — 100 г, оливковое масло — 2 ст. л., сок половины лимона, сушеный орегано — 1/2 ч. л., черный перец по вкусу. Болгарский перец запеките в духовке при 200 °C до мягкости и легкой подрумяненности, затем очистите от кожицы и нарежьте крупными полосками. Сыр фетакса нарежьте кубиками, оливки разрежьте пополам.

На шпажки или маленькие канапешные тарелочки нанизывайте кусочек перца, оливку и кубик сыра. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано и черный перец и слегка полейте готовые канапе. Подавайте сразу — канапе сохраняют свежесть и аромат, украшая стол яркими красками и праздничным настроением.

