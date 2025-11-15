Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России разработали уникальный катер-«невидимку» для запуска беспилотников

В ДВО РАН создали малозаметный безэкипажный катер для запуска БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Специалисты Института проблем морских технологий имени Академика Агеева Дальневосточного отделения РАН разработали почти незаметный для противника безэкипажный катер, передает ТАСС. Его конструкция состоит из пусковой установки, которая содержит отделения для четырех БПЛА самолетного типа.

Также БЭК имеет жесткий корпус, оснащен дизель-электрическим комплексом и навигационной системой с GPS и ГЛОНАСС. Кроме того, катер окружен легкой и прочной сетью из радиопоглощающего материала, снижающей его радиолокационную заметность в четыре раза.

Прибыв в заданную точку акватории, система управления БЭК дает команду на электропривод катушки, которая начинает наматывать на себя полотнище радиопоглощающей сети. Затем открываются специальные крышки и производится пуск беспилотника.

Ранее сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» осуществил поставку ВС РФ новой партии тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Машины получили модернизированный комплекс защиты от беспилотников, разработанный с учетом актуального опыта боевого применения.

