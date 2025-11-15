Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российский «друг Оушена» с молотком ограбил ювелирный магазин

Полиция задержала ограбившего с молотком ювелирный магазин жителя Оренбурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина, вооруженный молотком, ограбил ювелирный магазин в Орске Оренбургской области, сообщает МВД. Нападавший проник в торговый зал в дневное время, разбил витрины и скрылся с украшениями.

Сотрудница магазина предприняла попытку остановить преступника, однако он сумел убежать. Полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам и вернуть часть похищенного. Мужчине теперь грозит 12 лет тюрьмы.

Ранее во Всеволожске правоохранительные органы задержали мужчину, совершившего ограбление почтового отделения на сумму 260 тыс. рублей. Преступник, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему деньги и скрылся с похищенным. Полиция оперативно установила личность подозреваемого — им оказался 39-летний иностранный гражданин с судимостями.

В Хабаровском крае задержан 27-летний сотрудник пункта выдачи из Комсомольска-на-Амуре, который в течение шести месяцев совершал кражи на своем рабочем месте. Как сообщили в региональном УМВД, из кассового аппарата он похитил свыше 260 тыс. рублей.

