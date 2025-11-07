Иностранец ограбил почту на 260 тысяч рублей

Во Всеволожске сотрудники полиции задержали мужчину, который ограбил почтовое отделение на 260 тыс. рублей, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Злоумышленник, угрожая пистолетом, потребовал у сотрудников деньги и скрылся с добычей.
Правоохранительные органы быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний иностранец, имеющий в прошлом несколько судимостей. При обыске у него изъяли охолощенный пистолет, несколько ножей, восемь холостых патронов, три мобильных телефона и 39 тыс. рублей.
Предметы, изъятые в ходе расследования, отправлены на экспертизу. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее в городе Перт двое мужчин совершили кражу, проникнув в дом под видом полицейских. Они раздобыли форму и фальшивые удостоверения. Преступники провели в доме около 50 минут, пока один следил за хозяевами, а второй обыскивал помещения. Злоумышленники скрылись на белом внедорожнике, похитив ценные вещи и наличные деньги.