Иностранец ограбил почту на 260 тысяч рублей Во Всеволожске задержали мужчину, который ограбил почту на 260 тысяч рублей

Во Всеволожске сотрудники полиции задержали мужчину, который ограбил почтовое отделение на 260 тыс. рублей, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Злоумышленник, угрожая пистолетом, потребовал у сотрудников деньги и скрылся с добычей.

Правоохранительные органы быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний иностранец, имеющий в прошлом несколько судимостей. При обыске у него изъяли охолощенный пистолет, несколько ножей, восемь холостых патронов, три мобильных телефона и 39 тыс. рублей.

Предметы, изъятые в ходе расследования, отправлены на экспертизу. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Следственные мероприятия продолжаются.

