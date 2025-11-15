Власти рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Пермью

В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 12 человек, заявила в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. По ее данным, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще пятеро имеют повреждения средней степени тяжести.
На сегодняшнее утро все пациенты, среди которых один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом, — сказала министр.