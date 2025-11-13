Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:27

Минобороны сообщило о ликвидации безэкипажных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили четыре беспилотных катера ВСУ

ВМФ России ВМФ России Фото: МО РФ

Силы Черноморского флота РФ уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Детали удара и точное место проведения операции в сообщении не уточняются, сообщает ТАСС.

Силами и средствами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, — заявили в ведомстве.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что российские военные отразили атаку беспилотных катеров в акватории Черного моря у побережья Туапсе. При уничтожении одного из дронов в селе Вольном произошел взрыв, в результате которого повреждены стекла в пяти жилых домах. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

До этого капитан I ранга запаса доктор военных наук Константин Сивков в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины могут сбрасывать безэкипажные катера с торговых судов, идущих под иностранными флагами, при попытке атаковать Россию с моря. Он отметил, что РФ построила систему противокатерной обороны и пресекает возможные удары.

Сивков также отмечал, что украинская армия могла спрятать у берегов Крыма максимум три безэкипажных катера. Так он прокомментировал слухи о размещении ВСУ больше десяти морских дронов в районе полуострова. Военэксперт отметил, что Вооруженные силы РФ контролируют береговую линию Крыма.

Черноморский флот
катера
БПЛА
Минобороны
