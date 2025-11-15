«Папик», скандал с Зеленским, Джигурда: как живут актрисы из «Сватов»

Последний, седьмой сезон сериала «Сваты» вышел в 2021 году, но зрители до сих пор ждут продолжения. Российско-украинский проект стал всенародно любимым, его артисты покорили сердца людей из двух стран. Даже сыгравшие эпизодическое роли актеры стали известными. Как живут Дарья Петрожицкая и Марина Есипенко из «Сватов» — в материале NEWS.ru.

Кто такая Петрожицкая

Дарья Петрожицкая в седьмом сезоне сериала «Сваты» сыграла Веру Николаевну, учительницу литературы. До этого у нее была уже внушительная фильмография, включая главную роль в украинском сериале «Папик», а также опыт работы в театре.

Дарья родилась 31 мая 1991 года в Чернигове в артистической семье. Ее родители работали в драматическом театре имени Шевченко, отец получил звание заслуженного артиста Украины, мать — балерина. Отец умер от инсульта, когда Дарье было 16 лет.

В детстве будущая артистка увлекалась музыкой, а после окончания школы поступила в театральный институт в Киеве. Получив высшее образование, осталась в украинской столице, ее приняли на работу в Киевский академический театр юного зрителя на Липках.

Начинала с эпизодических ролей, а прорывом в ее карьере стал сериал «Папик» (2019 год), в котором ее утвердили на главную роль. Спустя два года ее пригласили в популярный проект «Сваты». В 2021-м году она закрепила успех, снявшись в продолжении «Папика».

Дарья Петрожицкая Фото: Социальные сети

Яковлев или Зеленский

Дарья рано вышла замуж, брак продлился пять лет. Причиной развода, по словам самой актрисы, стала измена мужа. С бывшим супругом Петрожицкая не общается.

В 2020-м году актриса приняла участие в вокальном шоу «Голос страны» и дошла до финала. Участие артистки с достаточно скромными вокальными данными вызвало скандал. Украинские СМИ писали, якобы Петрожицкую в проекте продвигает влиятельный покровитель. Выдвигались предположение, что это либо продюсер сериала «Папик» Андрей Яковлев, либо Владимир Зеленский.

Где сейчас актриса

В 2022-м году Петрожицкая выпустила ролик, в котором плакала и говорила, что украинцы в отличие от русских умеют объединяться. У актрисы больше нет работы в России, на Украине ее тоже не зовут сниматься. Дарья уехала в Германию, живет в Гамбурге со своим возлюбленным, который ее содержит.

Чем известна Марина Есипенко

Марина Есипенко снялась в седьмом сезоне сериала «Сваты» в роли Кейт, матери героя по имени Джек. Актриса известна как звезда Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, в котором служит с 1987 года.

Она родилась 30 июля 1965 года в Омске. В интервью вспоминала, что семья жила бедно, в бараке, который отапливался дровяной печью. В детстве занималась в театральной студии,в старших классах начала выступать в Омском народном театре поэзии. После окончания школы Есипенко уехала в Москву и со второй попытки поступила в Щукинское театральное училище.

В театре им. Вахтангова она играла в спектаклях «Кабанчик», «Пиковая дама», «Без вины виноватые», «Зойкина квартира» и многих других. В кино Есипенко дебютировала в 1993 году в фильме «Умирает душа». Позже снималась в таких популярных сериалах, как «Папины дочки», «Большие девочки», «Моя прекрасная няня».

Марина Есипенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Терпела измены Джигурды

Во время учебы Марина начала встречаться с однокурсником Никитой Джигурдой. Позже свои отношения с ним она называла гражданским браком. По ее словам, терпела измены и скандалы. Распалась пара через 11 лет. Вскоре Есипенко познакомилась с бардом Олегом Митяевым. Они поженились, общей дочери Дарье уже 25 лет.

Где сейчас Есипенко

Есипенко задействована в спектаклях «В Александровском саду», «Говори со мной», «Война и мир» и «Гений места» в Театре Вахтангова в Москве.

В мае 2025 года прошел ее творческий вечер на вахтанговской сцене. Кроме того, с некоторых пор она исполняет авторские песни мужа. Митяев утверждает, что некоторые его хиты супруга поет даже лучше, чем он сам.

Читайте также:

Кто похоронил сериал «Сваты»? При чем тут Зеленский, что сказал Добронравов

Связь с Зеленским, помощь СВО, ВНЖ на Украине: как живут актеры из «Сватов»

Резкие слова об СВО, бегство из РФ, болезнь: где сейчас актеры «Сватов»